Штраф в 17 тысяч: В Краматорске первого торговца наказали за нарушение карантина

В Краматорске первого жителя наказали штрафом в 17 тыс. грн за нарушение правил карантина. Женщина продавала носки и перчатки, передает «КраматорскPost».

Решение о штрафе за торговлю непродовольственными товарами вынес Краматорский городской суд.

В решении суда уточняется, что факт торговли был зафиксирован 27 марта, около 16:30. Женщина продавала носки и перчатки на перекрестке улиц Северская и Школьная в Старом городе, когда к ней подошли работники полиции и составили протокол за нарушение.

В судебное заседание, которое состоялось 6 апреля, продавец не явилась, хотя ей сообщили телефонограммой о дате и времени рассмотрения дела.

Основанием для признания женщины виновной в нарушении карантина стали полицейский протокол, фотографии, приложенные к нему, а также письменные объяснения нарушителя, в которых она рассказала, что в тот день в 15:00 начала торговать на деревянном стуле носками и перчатками.

В итоге, суд решил оштрафовал продавщицу на 17 тыс. грн.

Судья-спикер Краматорского городского суда Анастасия Михальченко отметила, что это первое подобное решение суда.

Сейчас в Едином реестре судебных решений обнародованы решения об 11 протоколах за нарушение карантина в Краматорске. В других десяти случаях судьи закрыли дела за отсутствием состава правонарушения вернули протокол в полицию для надлежащего оформления.

Отметим, что по состоянию на 21 апреля в суды Донецкой области поступил 231 протокол о нарушении правил карантина. 29 из них судьи вернули назад в полицию, в том числе для надлежащего оформления. 60 дел судьи рассмотрели и по 12 из них вынесли решение наказать нарушителей – предупреждение или штраф. Еще 142 дела не рассмотренные, сообщает Государственная судебная администрация Украины.

Как сообщалось ранее, в Покровске (Донецкая обл.) суд оштрафовал продавщиц двух магазинов за торговлю в период карантина без масок.