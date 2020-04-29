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Проблем с обеспечением Константиновской инфекционной больницы лекарствами нет, – ДонОГА

29.04.20 19:43
Александр Педенко / Фото: скриншот видео
Александр Педенко / Фото: скриншот видео

В Донецкой облгосадминистрации опровергают информацию о нехватке лекарств в Константиновской инфекционной больнице. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Если говорить о каких-то специфических препаратах для лечения COVID-19, в данное время в области есть только "Плаквенил", и в ближайшее время, возможно, на днях или уже после майских праздников, в область поступит еще несколько упаковок "Плаквенила"», – сказал Педенко.

По его словам, лекарственные препараты, которые используются в качестве симптоматической терапии, а также антибиотики в Константиновской инфекционной больнице есть.

«Дополнительную потребность главный врач в департамент [здравоохранения ОГА] не предоставляла. Проблем с обеспечением этой больницы лекарственными средствами нет», – отметил Педенко.

Ранее главный врач инфекционной больницы Константиновки Надежда Шейченко сообщила, что в учреждении не хватает медикаментов. В частности, «Плаквенил» – препарат, который используется для лечения коронавирусной инфекции – есть в наличии всего для 4-х человек. Кроме того, Шейченко заявила, что Национальная служба здоровья Украины в апреле выделила больнице всего 17 тыс. грн на закупку медикаментов, этой суммы недостаточно даже на покупку обычных антибиотиков и других лекарств.

Константиновская инфекционная больница была определена как одно из четырех опорных учреждений в Донецкой области для принятия больных с подозрениями и подтвержденным диагнозом COVID-19.

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