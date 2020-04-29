На Луганщине могут открыться не больше 13 рынков, – глава облгосадминистрации

В Луганской области смогут возобновить работу не больше 13 рынков, остальные не соответствуют обязательным требованиям. Об этом сегодня, 29 апреля, заявил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай во время видеосовещания с бизнесменами региона.

Он отметил, что из 22-х рынков области максимум 13 соответствуют требованиям, которые должны выполняться при работе агропродовольственных рынков и предусмотрены нормативными документами Кабмина.

«Я поддерживаю открытие рынков и магазинов, но с жесткими соблюдением карантинных норм», – цитирует главу области пресс-служба ОГА.

Сергей Гайдай напомнил, что благодаря своевременно введенным карантинным ограничениям, Луганщина находится на последнем месте в стране по распространению коронавируса. Поэтому на днях он обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой смягчить режим карантина в области.