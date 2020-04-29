Донетчина: Теперь школы могут сами выбирать учебники

В городах в разных школах учебники по одним и тем же предметам могут отличаться. Каждое учебное заведение имеет право выбирать учебники разных авторов. Об этом рассказали в Управлении образования Краматорского городского совета, передает «АКМЦ».

Раньше, если какой-то учебник не издавался, то в учебное заведение направляли те, которых больше.

Теперь же каждая школа имеет право выбирать учебники, которые считает наиболее удачными и эффективными для учебного процесса. Выбор учителей утверждается решением педсовета. После чего заполняется специальная форма в Государственной информационной системе образования (ГИСО), чтобы Институт модернизации содержания образования получил информацию о заказе для печати учебников за государственные средства.

«Мы не имеем права вмешиваться в выбор учебников школами. Школы самостоятельно вносят данные в программу. И даже если одна школа города выберет учебник другого автора – заказ на печать будет передан», – говорит заведующая методическим кабинетом управления образования Краматорского горсовета Ольга Меленец

Единственный нюанс: помимо желаемого учебника учителя указывают еще около 5-ти альтернативных вариантов. Если выбранный учебник не будет пользоваться достаточным спросом по Украине (что означает слишком дорогую печать малой партии), то школе предложат следующий из избранных.

В частности, в этом году с 24 февраля по 12 марта проходил отбор учебников для 3 класса, т.к. в 2020-2021 учебном году третьеклассники также будут идти по программе «Новой украинской школы».

Для 3-классников по Краматорску заказали 11 763 учебника для учащихся и 433 учебника для учителей. Это позволит на 100% обеспечить потребности в классах с украинским языком преподавания. Для единственного в городе русскоязычного класса в этой параллели заказали 104 учебника для учеников и 4 – для учителя.

Педагоги воспользовались своим правом выбора:

учебники по английскому языку заказаны 3-х авторов;

математики – 6 авторов;

искусства – 3 авторов;

украинского языка – 5 авторов;

«Я исследую мир» – 6 авторов.

Ежегодно становится больше украиноязычных классов. Но в Краматорске была проблема с учебниками на государственном языке – в некоторых классах, особенно 6-х, 7-х, 10-х. «Нам обещают, что в Государственной информационной системе образования в ближайшее время появится программа, которая позволит отслеживать, сколько учебников в каких учебных заведениях не хватает и будут печатать дополнительно», – отметила Лидия Клюкина, методист Управления образования Краматорского городского совета.

Но пока Краматорск выходил из этой ситуации другим путем. Если в городе не хватало учебников на украинском языке, скажем, для 5 классов, то «бросали клич» по другим городам Донбасса. Если в Авдеевке или еще где-то были лишние, то их передавали в Краматорск. «В любом случае, мы решаем этот вопрос. К тому же, новые учебники будут печатать не просто по количеству детей. А еще с 20-процентным запасом. Эти дополнительные учебники позволят закрыть потребности в случае увеличения количества учащихся за счет переселенцев», – добавила Клюкина.