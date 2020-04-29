Фонд Бориса Колесникова помогает Донетчине бороться с коронавирусом (Фото)

В конце марта в Донецкой области был создан оперативный штаб по борьбе с распространением и последствиями коронавируса. Представители большого бизнеса и местные власти аккумулировали усилия и финансовые возможности, чтобы помочь медучреждениям региона. В частности, Борис Колесников объединил ресурсы Благотворительного фонда, ХК «Донбасс», компаний «Конти», «АПК Инвест» и других активов и взял под свой патронаж г. Константиновку. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба Фонда.

В апреле благотворители передали городу тысячи средств индивидуальной защиты для медиков (маски, перчатки, респираторы, реанимационные костюмы), дезинфекторов, антисептиков для кожи рук и поверхностей, а также необходимое оборудование для лечения пациентов с диагнозом «коронавирус» (мониторы пациентов, кислородные концентраторы, инфузоматы, пульсоксиметры). В следующем месяце поставки медицинских товаров в Константиновку продолжатся.

«Оказанная нами поддержка медикам Донецкой области – это лишь малая часть того, что можно сделать для них во время нелегкой борьбы со смертельным недугом. Для предпринимателей сейчас самое время продемонстрировать социальное значение их бизнесов, помочь финансово тем, кто, рискуя своими жизнями, спасает жизни других», – отметила София Мудрык, директор Фонда Бориса Колесникова.

Также во время карантина благотворители при участии ХК «Донбасс» организовали подвоз медицинских работников, проживающих в селах Иванополье, Новодмитровка, Ильиновка, Александро-Калиново, Клебан-Бык, Яблуновка, Степановка, в профильные учреждения Константиновки.

«В связи с нехваткой финансирования мы обратились за помощью в Фонд Бориса Колесникова и были услышаны. Меценаты передали нам необходимые средства для защиты медиков и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Помощь Фонда оказалась очень своевременной и ощутимой. Теперь наши медработники надежно защищены, оснащены терапевтическое и педиатрическое отделения. От лица всего коллектива выражаю огромную благодарность Борису Викторовичу и его Фонду за то, что в очередной раз поддержал Константиновку в нелегкий период», – рассказала Елена Руденко, директор коммунального некоммерческого предприятия «Многопрофильная больница интенсивного лечения Константиновского городского совета».

«Благодаря Фонду у нас появилась уверенность в завтрашнем дне и в том, что мы окажем качественную медицинскую помощь большему количеству заболевших. Особая благодарность благотворителям за мониторы пациентов и кислородные концентраторы – их нам катастрофически не хватало. Уверен, теперь процент выздоровевших от коронавируса будет больше, и эти люди вскоре смогут приступить к трудовой деятельности», – добавил Евгений Ганночка, заведующий терапевтическим отделением коммунального некоммерческого предприятия «Многопрофильная больница интенсивного лечения Константиновского городского совета».

Напомним, что самой масштабной программой помощи по борьбе с распространением и последствиями эпидемии COVID-19 в Украине является помощь Фонда Рината Ахметова.

Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с COVID-19. Для этого он объединил все ресурсы – благотворительного Фонда, ФК «Шахтер», компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM для помощи Украине.

Фонд Рината Ахметова закупил для всей страны 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Они уже переданы в Стабилизационный фонд, инициированный президентом Украины, и в настоящее время поступили в регионы.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса. Было закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной «скорой помощи», переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифры создали уникальные образовательные сериалы для педагогов («Карантин: онлайн-сервисы для учителей») и совместно с ФК «Шахтер» – для школьников («Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта»). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и Youtube-канале.

Также Фонд совместно с Минцифры, Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины представили новый видеопроект «COVID-19: что нужно знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких». Он призван помочь специалистам, которые будут или уже применяют в практике реанимационное оборудование для спасения пациентов с осложнениями коронавирусной инфекции, быстро найти общий язык с современной цифровой медтехникой. Сериал будет доступен на YouTube-канале и страницах Фонда Рината Ахметова в соцсетях.

Совместно с телеканалом «Украина» Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один во время карантина – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала «Украина» – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.