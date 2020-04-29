Накануне майских праздников больше миллиона ветеранов получат единоразовую денежную помощь

Больше миллиона ветеранов войны и жертв нацистских преследований получат ежегодную разовую денежную помощь к 5 мая. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба правительства.

По словам Лазебной, в 2020 году размер такой помощи составит от 900 до 4120 грн в зависимости от категории.

В частности, глава Минсоцполитики сообщила, что ветераны войны I группы инвалидности получат 4120 грн, II группы – 3640 грн и III группы – 3160 грн, участники боевых действий – 1390 грн, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, – 4120 грн. Членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, будет выплачено по 900 грн.

«Нам очень важно, чтобы эту помощь люди получили вовремя, средства уже перечислены органам социальной защиты населения в сумме 1 млрд 346,2 млн грн. По состоянию на 28 апреля указанные выплаты уже получили 843,1 тыс. человек», – отметила Марина Лазебная.