Второе место в Украине: На Донетчине озвучили уровень средней зарплаты в марте

В марте в Донецкой области средняя номинальная заработная плата* составила 12 225 грн. В сравнении с февралем она выросла на 7,0%, относительно марта 2019 года – на 7,6%. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Номинальная зарплата в марте превышала средний показатель по Украине (11 446 грн) на 6,8%. Регион сохраняет второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в марте был в Киеве – 17 990 грн, самым низким – в Черновицкой области, 8 285 грн).

На Донетчине в марте наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники:

машиностроения (17 888 грн);

металлургического комплекса (16448 грн);

угольной промышленности (15000 грн);

сферы государственного управления (14691 грн);

финансовой и страховой деятельности (14308 грн);

предприятий по производству химических веществ и химической продукции (13876 грн);

транспорта (12716 грн);

предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (12370 грн);

торговли (12330 грн).

От 8,0 до 11,8 тыс. грн составила средняя зарплата работников:

строительства (11810 грн);

пищевой промышленности (10735 грн);

сельского хозяйства (9034 грн);

легкой промышленности (8271 грн);

образования (8113 грн);

здравоохранения и оказания социальной помощи (7984 грн).

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 апреля составила в области 609,9 млн грн, или 20,6% всех долгов по ее выплате в Украине (2 964,2 млн грн).

На экономически активных предприятиях области на 1 апреля задолженность составила 305,5 млн грн, или 50,1% всех долгов по выплате зарплаты. «За счет частичного погашения долгов работникам угольной промышленности это на 27,1% меньше, чем было на 1 марта, а по сравнению с 1 января 2020 года меньше на 38,1% вследствие перехода отдельных экономически активных предприятий в категорию банкротов», – отметили в управлении статистики.

* Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений – с численностью наемных работников 10 и больше человек, без учета части временно неподконтрольной Украине территории.