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Состояние бывших пленных в обсервации удовлетворительное, – ДонОГА

29.04.20 21:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Состояние здоровья освобожденных из плена «Л-ДНР» украинцев, которые находятся на обсервации в Донецкой области, удовлетворительное. Об этом сегодня, 29 апреля, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Состояние удовлетворительное, жалоб относительно острых респираторных заболеваний никто не предъявляет», – отметил Педенко.

Он также сообщил, что вскоре истекает двухнедельный срок обсервации.

«У них будут отобраны еще раз образцы для ПЦР-исследования на коронавирус. Если результаты будут негативными, то дальше они направятся по местам своего следования», – сказал Педенко.

Напомним, в рамках обмена пленными 16 апреля были освобождены 20 украинских граждан, которых удерживали на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.

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