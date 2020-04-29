Состояние бывших пленных в обсервации удовлетворительное, – ДонОГА

Состояние здоровья освобожденных из плена «Л-ДНР» украинцев, которые находятся на обсервации в Донецкой области, удовлетворительное. Об этом сегодня, 29 апреля, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Состояние удовлетворительное, жалоб относительно острых респираторных заболеваний никто не предъявляет», – отметил Педенко.

Он также сообщил, что вскоре истекает двухнедельный срок обсервации.

«У них будут отобраны еще раз образцы для ПЦР-исследования на коронавирус. Если результаты будут негативными, то дальше они направятся по местам своего следования», – сказал Педенко.

Напомним, в рамках обмена пленными 16 апреля были освобождены 20 украинских граждан, которых удерживали на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.