В Мариуполе на самоизоляции находятся 337 человек

В Мариуполе в режиме самоизоляции находятся 337 человек. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова, на брифинге в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что с начала эпидемии в Мариуполе зарегистрированы 34 подтвержденных случая заболевания, вызванного коронавирусом, выздоровели 7 человек.

«На лечении находятся 35 человек, из них 27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 8 – с подозрением на коронавирус. Состояние пациентов средней тяжести, ближе к удовлетворительному, динамика положительная», – уточнила Сухова.

Заместитель мэра также добавила, что на амбулаторном лечении находятся 30 человек, из них 24 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 6 – с подозрением на коронавирус. У всех этих пациентов болезнь протекает в легкой форме, они находятся дома, под наблюдением медиков.

«Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за 315-ю контактными лицами и за 22-мя лицами, прибывшими из-за границы. Все они находятся на самоизоляции, под контролем семейных врачей», – добавила Сухова.

По ее словам, на лабораторные исследования направлены еще 268 проб.