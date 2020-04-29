Самоубийства, отравления, болезни: Отчего умирают жители Донетчины

На подконтрольной Украине части Донецкой области жители чаще всего умирают от болезней системы кровообращения – инфарктов и инсультов. Таковы данные Главного управления статистики в Донецкой области за январь-февраль 2020 года, передают «Донецкие новости».

За этот период в регионе скончались 7 000 человек, из них 65% (4 575 чел.) – от болезней системы кровообращения. Преимущественно речь идет об:

ишемической болезни сердца – 2 746 чел. (39% от общего числа скончавшихся);

цереброваскулярной болезни (инсульт) – 1 670 чел. (24%).

К этой категории болезней относится и алкогольная кардиомиопатия, но по этой причине за первые два месяца 2020 года умерли 14 человек.

Онкологические заболевания – вторая наиболее распространенная причина смерти жителей Донетчины. От новообразований за январь-февраль этого года умерли 934 человека, у 99% из них опухоли были злокачественными.

Далее следуют болезни органов пищеварения – скончались 302 человека (4% от общего числа летальных случаев). Из них 21 человек умер от алкогольной болезни печени.

Четвертая позиция – 295 смертей (4%), произошедшие по внешним причинам. Из них:

самоубийство – 52 чел.;

отравление, вызванное ядовитыми веществами (кроме алкоголя) – 45 чел.;

отравление алкоголем – 23 чел.;

ДТП – 29 чел.;

последствия нападения с целью убийства или нанесения повреждения – 23 чел.

утопление – 4 чел.;

несчастные случаи, вызванные действием дыма, огня и пламени – 3 чел.

Болезни органов дыхания стали причиной смерти 138 чел. (2% от общего числа летальных случаев), из них от гриппа и воспаления легких (пневмония) скончались 98 чел.

От инфекционных заболеваний скончались 102 человека (1% от общего числа), из них:

ВИЧ / СПИД – 54 чел.;

туберкулез – 40 чел.;

На болезни нервной системы пришлось 67 смертей (1%).