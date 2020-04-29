Нет денег: В Мариуполе психиатрическая больница – под угрозой прекращения работы (Видео)

В Мариуполе психиатрическая больница на грани остановки своей деятельности. Причина – недофинансирование, почти на 17 млн грн. В клинике не хватает средств на обслуживание пациентов, организацию питания и обеспечение их льготными медикаментами.

И сейчас все пациенты учреждения под угрозой остаться без стационара и лечения. При этом основная часть больных представляет опасность как для себя, так и для окружающих.

«Питания для пациентов, которые находятся на стационарном лечении, у нас осталось на пару недель. Если у нас не будет чем кормить пациентов, чем их лечить, вывод один – мы не сможем их принимать и оказывать стационарную помощь. Отделения просто не смогут функционировать», – говорит Игорь Калугин, главный врач психиатрической больницы № 7 Мариуполя.

Незадолго до второго этапа медреформы уже поднимался вопрос о судьбе медучреждения, однако тогда речь о его закрытии не шла. Сейчас стало известно, что диспансер недофинансировали более чем на 17 млн грн.

«Мы ужимаемся, просим сотрудников-пенсионеров, чтобы они уходили в отпуска без содержания. Стараемся урезать и материальные ресурсы учреждения, чтобы как можно дольше мы могли удержаться на плаву», – поясняет Калугин.

Продукты питания – не единственный ресурс, который необходим заведению, средств не хватает даже на выплату заработных плат медработникам, которых в учреждении более 400. Что их ждет в случае прекращения работы стационара – директор медучреждения пока не комментирует.

Общее финансирование психбольницы на 2020 год должно составить 50 млн грн. Однако, по словам главврача, из-за недостатка средств без лекарств могут остаться и те больные, которые лечатся амбулаторно. Самостоятельно приобретать медикаменты – дорого и сложно.

«Многие, возможно, просто недопонимают эту огромную проблему, которая может возникнуть как результат недофинансирования и закрытия работы стационара. С 1 апреля в тариф НСЗУ не заложено финансирование по льготным выпискам [рецептов]. И если пациент приходит на амбулаторное лечение и не получает свои медикаменты бесплатно, то он не в состоянии их купить», – отмечает Калугин.

В затруднительном положении оказалось не только медучреждение Мариуполя, с недофинансированием столкнулись почти все психиатрические больницы страны. Это признают и в Минздраве. По словам главы министерства, ситуация критическая, однако методы ее исправления уже разрабатываются. «Полностью отсутствовал диалог с врачами, медицинским работниками, которые должны были стать драйверами этой реформы. Такие вещи недопустимы, когда речь идет о медицине. Мы проводим аудит и уже разработали несколько решений, по какому механизму мы будем выходить из этой ситуации. В ближайшие дни мы озвучим свои предложения», – подчеркнул министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Сейчас больница №7 рассчитана на 420 коек, в ее состав входят несколько отделений, в том числе герантопсихиатрическое, наркологическое, сестринского ухода, а также дневной стационар и центр психологической помощи. В штате – более 400 сотрудников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Мариупольское ТВ»