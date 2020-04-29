Не все готовы: В Мариуполе откроют 7 городских рынков

В Мариуполе с 30 апреля возобновят работу 7 рынков, остальные будут проходить проверки на готовность. Об этом сообщил заместитель городского головы Сергей Орлов сегодня, 29 апреля, на брифинге в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, учитывая принятые правительством новые требования, работать смогут пока только 7 рынков. При этом речь не идет об их «сплошном и полном открытии».

«Мы говорим об открытии тех торговых объектов на рынках, которые прошли проверку. Суммарно на этих 7-ми рынках признаны соответствующими требованиям 247 торговых объектов, и они будут открываться с завтрашнего дня», – отметил Орлов.

Заместитель мэра добавил, что в дальнейшем планируется с 1 мая открытие еще 2-х мариупольских рынков, которые уже проходили проверку. С понедельника, 4 мая, городская комиссия возобновит работу по проверке всех оставшихся рынков.

«Суммарно это 8 рынков. По ним еще не проводили обследование, но у них еще и нет готовности. Имеем подтверждение только от 3-х рынков, что они будут готовы принять нашу комиссию на следующий понедельник», – уточнил Орлов.

Он также предупредил, что мобильные группы по проверке соблюдения карантинных ограничений будут строго контролировать рынки после их открытия.

Напомним, 29 апреля в Мариуполе прошел автопробег в поддержку малого бизнеса. Около полсотни мариупольских предпринимателей присоединились к всеукраинской акции-автопробегу, чтобы им разрешили работать во время карантина.