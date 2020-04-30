Мариуполь: Где пройти обсервацию и сколько стоит аренда жилья для самоизоляции (Видео)

В период карантина все вернувшиеся из-за границы в Донецкую область должны пройти 14-дневную обсервацию в специализированных центрах либо находится в жесткой самоизоляции по месту жительства.

В Мариуполе если прибывшие из-за границы не хотят подвергать опасности своих близких – для самоизоляции могут арендовать квартиру. Такие предложения есть на рынке недвижимости.

Риелторы уверяют, что сэкономить на жилье для самоизоляции не получится, т.к. не все арендодатели соглашаются сдать жилье на 2 недели, поэтому советуют снимать жилье посуточно. «Если человек сдает квартиру под долгосрочную аренду, то предполагается заключение договора сроком от 6 месяцев. Если нужно на 14 суток, то тогда составляется аналогичный договор аренды, только с указанием фиксированного срока проживания», – отмечает Луиза Наливай.

При этом, по объявлениям снять жилье посуточно – 500 грн в сутки – с бельем, холодильником, электрочайником. 14 дней самоизоляции обойдутся в 7 000 грн.

В других случаях для приехавшего из-за границы тоже готовы сдать квартиру, но оплату просят сразу за месяц, в этом случае выходит 6 тыс. грн. Уточняют, что при выезде, нужно самостоятельно продезинфицировать жилплощадь. «Каким-нибудь "Хлоргексидином" или раствором с хлоркой, полы промыть, мебель», – говорит хозяин квартиры.

Специалисты уточняют, что проветривание помещения и уборка – правила такой самоизоляции. «Пропылесосить мебель, твердые поверхности – протереть химическими веществами – дезинфекантами. В бытовых целях чаще всего используется "Белизна" – колпачок на 5 л воды», – поясняет Ирина Массенкова, главная специалистка отдела безопасности продуктов питания и ветеринарной медицины в Донецкой области.

У кого денег на квартиру нет – можно попроситься на бесплатную обсервацию. «В Донецкой области определены 4 обсервационных места, общей вместимостью – 500 мест. Сейчас только в одном из них на изоляции находятся люди», – сообщает Александр Педенко, начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

Из указанных четырех – два находятся в Мариуполе, для обсервации здесь оснастили профилактории.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»