Коллективный иммунитет: Можно ли детям делать прививки в период карантина (Видео)

Медики в большинстве своем рекомендуют родителям придерживаться плановых привиок детей, даже в период карантина. Но родители принимают решение сами.

Жительница Мариуполя Ольга Шиян воспитывает полуторогодовалого сына, как раз по возрасту подошел период прививки. Но вот им врач посоветовал подождать. «Нам пока не понятно, что с этим делать. Я немного переживаю по этому поводу. Но будем ждать – может, в мае уже разрешат нам пойти в поликлинику», – говорит Ольга.

Но не во всех случаях прививку можно отложить. Поэтому Наталья с трехмесячным сыном пришла в больницу. «Я все прививки соблюдаю, которые нужны ребенку», – пояснила молодая мама.

Медики стараются придерживаться графика вакцинации. Но с каждым днем количество маленьких пациентов уменьшается. «На процентов 30-40 меньше посещений стало. Мы, конечно, проводим разъяснительную работу, поясняем родителям, что прививки дети должны получить планово. Но родители сами решают – прививать сейчас или нет, в связи с обстановкой», – говорит врач-педиатр Людмила Чаган.

Она добавляет, что по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, приостанавливать плановые прививки в период пандемии нельзя. Так как от этого зависит коллективный иммунитет.