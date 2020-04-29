Олег Попов: Наш план восстановления для Украины – поднимать промышленность

Обращение генерального директора АО «СКМ» Олега Попова к бизнесам SCM:

Мир ждет вакцину от коронавируса, вырабатывает коллективный иммунитет, и одновременно – ищет пути выхода из экономического кризиса, ищет новые рецепты экономического здоровья.

Из-за эпидемии и карантина в мире – глобальный спад активности. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прямо заявила, что эпидемия коронавируса будет иметь худшие экономические последствия со времен Великой депрессии 1929 года. Прогноз падения мировой экономики в 2020 году – минимум 3%. Прогноз для Украины еще более удручающий – до 8%.

Самое сложное сейчас – преодолеть неопределенность

Ни у кого нет готовых решений, есть только прогнозы и сценарии. Ученые-экономисты и практики бизнеса вслух констатируют – спад будет очень глубоким. И затяжным. Ведь мир впервые за последние 100 лет столкнулся с кризисом такой природы и характера. Кризисом, в котором могут исчезнуть целые отрасли.

Неопределенность уже вышла за экономическую сферу. Она стала социальным феноменом. Неопределенность так сильна, что никто не может справиться в одиночку. Людей сковывает страх. Чтобы преодолеть оцепенение и двигаться дальше, нужно найти точки опоры.

Первый шаг преодоления – принять новую реальность (и эпидемию, и глубокий экономический спад) и начать в ней работать. Мы развернули огромную работу по поддержке государства в борьбе с COVID-19. Мы сделали все возможное, чтобы наши сотрудники были в безопасности, а предприятия работали без перебоев (и везде во главе решений мы поставили стабильность работы и заботу о сотрудниках). Мы вышли с инициативой начать работу над экономической стратегией страны в условиях глобального кризиса – и эту инициативу поддержали другие бизнесы и правительство.

Я уверен – и в мире, и в Украине главным фактором в преодолении неопределенности, главным драйвером роста, главной точкой опоры будет бизнес. Причем именно промышленный бизнес. Именно из реального сектора экономики вырастет новая определенность. Вслед за промышленностью восстановятся малый и средний бизнес, сервисы, креативная экономика.

Почему именно промышленный бизнес даст определенность? Чтобы восстановилась экономика, нужно опереться на самых стабильных. Сейчас как никогда понятно, что национальная экономика выстоит, если выстоит металлургия, энергетика и аграрный сектор. Они – базис украинской экономического восстановления. Как в борьбе с болезнью COVID-19 на передовой оказались врачи (а их поддержали бизнес и меценаты), так в борьбе с бедностью на передовую выходят металлурги, горняки, энергетики, аграрии, машиностроители.

Восстановление экономики начинается с промышленности.

Наш план восстановления для Украины – поднимать промышленность, чтобы дать шанс восстановиться малому и среднему бизнесу. И по этому плану мы идем. В него мы верим. В него мы инвестируем. Что именно мы делаем?

С одной стороны – мы продолжаем работать, вести бизнес «как обычно», что в текущем моменте почти подвиг. Наши предприятия переведены на особый режим, на них внедрены новые нормы гигиены и безопасности. С другой стороны – мы проводим большую работу по сохранению ликвидности, чтобы иметь возможность платить нашим сотрудникам зарплаты, а нашим подрядчикам – оплачивать их работу. Но самое главное – мы продолжаем инвестировать в наши ключевые проекты, прежде всего – в промышленных бизнесах.

Опыт Китая показывает, что при правильной государственной политике эффективнее всего начинать именно с этого – там промышленность уже практически восстановилась, а сектор услуг едва перешагнул отметку в 40% от докризисного уровня. Но процессы роста запущены и их синхронизация – лишь вопрос времени. Базовые отрасли – как локомотивы – подтягивают остальных за собой. Мы в этом сценарии кровно заинтересованы. Ведь SCM это не только тяжелая промышленность и энергетика. Это еще и банковский, страховой, телекоммуникационный и другие бизнесы. Мы со всей страной в одной лодке.

Бизнес SCM – большой, созидающий, устойчивый бизнес, который обеспечивает рабочие места и зарплаты для сотрудников, наполняет бюджет страны, дает возможность развития малому и среднему бизнесу. Это делает SCM важным элементом экономического фундамента страны. И чем устойчивее этот фундамент, тем быстрее восстановится экономика в целом.

Почему так? В периоды потрясений обнажается экономическая правда – финансовой опорой государства являются только те бизнесы, которые честно платят зарплаты и налоги. Особенно для Украины, где значительная доля экономики находится в тени. Бизнес Рината Ахметова – главный легальный бизнес страны. И крупнейший частный налогоплательщик. Налоги – единственный источник денег в бюджете страны. Наши налоги – это зарплаты, пенсии, дороги, образование, оборона и медицина.

Как ускорить процесс восстановления экономики

Это займет не пару недель и даже не пару месяцев. Чтобы это случилось как можно быстрее, на уровне государства важно соблюдать три принципа:

1. Солидарность и взаимопомощь. Восстановление тем быстрее начнется, чем скорее все силы страны будут сконцентрированы вокруг этой задачи. Мы должны объединиться вокруг спасения экономики так же, как мы объединились вокруг борьбы с эпидемией.

2. Профессионализм. Сейчас нет места пустому популизму и конъюнктурным лозунгам. Чтобы выстоять, нужен профессиональный диалог бизнеса и государства. Украинская экономика сейчас нуждается в четком фокусе на главных секторах и точках восстановительного роста. Нам всем нужен четкий план и много-много работы.

3. Экономический патриотизм. Пандемия и глобальная «борьба без правил» за медицинское оборудование и средства защиты показала, что возникла не только социальная дистанция между людьми, но и экономическая дистанция между целыми странами. Своего рода экономический карантин. Сейчас в экономике каждая страна за себя, правительства крупнейших стран повсеместно усиливают протекционистские меры, направленные на защиту национальных производителей. Сейчас поддержка своих – стремительно набирающий ход мировой тренд. Это значит, что и в сфере экономического здоровья Украине нужно рассчитывать максимально на себя. Чтобы восстановилась украинская экономика на всех уровнях нужно стимулировать отечественного производителя – от муниципальных закупок до национальных программ. Это не означает, что нужно закрыть украинские рынки для других. Это означает, что нужно развивать национальный бизнес. От самых маленьких и до самых системных.

Мир меняется, и мы вместе с ним. В эти сложные времена нужны не просто решения. Нужны решения, которые работают. Вместе мы их найдем.