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БТР, пушки, гранатометы: На Донетчине обнаружен самый большой с начала войны незаконный арсенал вооружения

29.04.20 22:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области выявлен наибольший с начала войны на Донбассе незаконный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, среди которых даже имеются отдельные образцы военной техники и артиллерии. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В частности, военные прокуроры в разных местах на территории Донецкой и Днепропетровской областей при осуществлении процессуального руководства досудебным расследованием обнаружили:

  • боевую машину пехоты БМП-2К;
  • бронетранспортер БТР-70;
  • 100 мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира»;
  • два 120 мм минометы 2Б11;
  • 82 мм миномет «Василек»;
  • 14,5 мм противотанковое ружье Дегтярева;
  • две 30 мм автоматические резьбовые артиллерийские орудия 2А42;
  • 63 противотанковых управляемых ракетных комплексов 9К111 «Фагот»;
  • 2 пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним;
  • 30 мм станковый автоматический гранатомет АГС-17;
  • 25 автоматов АК различных калибров и систем;
  • 5,45 мм ручной пулемет РПК;
  • два 7,62 мм пулемета «Максима», два 7,62 мм пулемета ПКТ, 12,7 мм пулемет ДШК;
  • 5 гранатометов РПГ-7;
  • 5 подствольных гранатометов;
  • 3 единицы оружия неизвестного образца калибра 7,62 мм и 12,7 мм;
  • 9 мм пистолет АПС.

Также были обнаружены около 100 тонн боеприпасов, среди которых:

  • несколько сотен 122 мм выстрелов к пушке Д-30;
  • около 1500 штук 120 мм мин;
  • примерно 300 единиц 100 мм выстрелов к пушке МТ-12 «Рапира»;
  • около 1000 штук 82 мм мин и 73 мм отстрелов ПГ-9С;
  • примерно 5000 штук 30 мм выстрелов ВОГ-17М;
  • сотни ручных противотанковых гранат типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26;
  • более тысячи гранат типа Ф-1, РГД-5, РГН, РГО;
  • десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм;
  • более полумиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм;
  • более 200 противотанковых и противопехотных мин типа ТМ, ОЗМ, МОН различных модификаций.

В настоящее время в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, продолжаются обыск и следственные (розыскные) действия, направленные на установление происхождения указанного вооружения и причастных лиц, принимаются меры по назначению судебных экспертиз и обеспечения безопасного хранения обнаруженного имущества.

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