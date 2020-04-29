БТР, пушки, гранатометы: На Донетчине обнаружен самый большой с начала войны незаконный арсенал вооружения

В Донецкой области выявлен наибольший с начала войны на Донбассе незаконный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, среди которых даже имеются отдельные образцы военной техники и артиллерии. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В частности, военные прокуроры в разных местах на территории Донецкой и Днепропетровской областей при осуществлении процессуального руководства досудебным расследованием обнаружили:

боевую машину пехоты БМП-2К;

бронетранспортер БТР-70;

100 мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира»;

два 120 мм минометы 2Б11;

82 мм миномет «Василек»;

14,5 мм противотанковое ружье Дегтярева;

две 30 мм автоматические резьбовые артиллерийские орудия 2А42;

63 противотанковых управляемых ракетных комплексов 9К111 «Фагот»;

2 пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним;

30 мм станковый автоматический гранатомет АГС-17;

25 автоматов АК различных калибров и систем;

5,45 мм ручной пулемет РПК;

два 7,62 мм пулемета «Максима», два 7,62 мм пулемета ПКТ, 12,7 мм пулемет ДШК;

5 гранатометов РПГ-7;

5 подствольных гранатометов;

3 единицы оружия неизвестного образца калибра 7,62 мм и 12,7 мм;

9 мм пистолет АПС.

Также были обнаружены около 100 тонн боеприпасов, среди которых:

несколько сотен 122 мм выстрелов к пушке Д-30;

около 1500 штук 120 мм мин;

примерно 300 единиц 100 мм выстрелов к пушке МТ-12 «Рапира»;

около 1000 штук 82 мм мин и 73 мм отстрелов ПГ-9С;

примерно 5000 штук 30 мм выстрелов ВОГ-17М;

сотни ручных противотанковых гранат типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26;

более тысячи гранат типа Ф-1, РГД-5, РГН, РГО;

десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм;

более полумиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм;

более 200 противотанковых и противопехотных мин типа ТМ, ОЗМ, МОН различных модификаций.

В настоящее время в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, продолжаются обыск и следственные (розыскные) действия, направленные на установление происхождения указанного вооружения и причастных лиц, принимаются меры по назначению судебных экспертиз и обеспечения безопасного хранения обнаруженного имущества.