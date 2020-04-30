В Мариуполе показали, как тестируют на COVID-19 на дому (Видео)

В Мариуполе можно сдать тест на коронавирус COVID-19 на дому. Мобильные бригады медиков Центра первичной медико-санитарной помощи №3 в защитных костюмах выезжают к людям, подавшим заявки, и отбирают анализы на дому.

В составе мобильных бригад – интерн ЦПМСП №3 Анастасия. За день ей дали 13 человек, которых необходимо проверить.

По словам Анастасии, при легкой и средней степенях болезни человек находится в самоизоляции, под контролем семейного врача. Если это тяжелый случай и необходимо наблюдение, тогда больного отправляют в инфекционное отделение.

В целом у врачей мобильных бригад Центра первичной медико-санитарной помощи №3 – 60 выездов. Почти весь день они обследуют состояние здоровья пациентов с подозрением на COVID-19.

Как объяснил главный врач Александр Лазаренко, тестирование проводят только тем, кто был в контакте с заболевшим коронавирусом, у кого есть подозрение, и тем, кто прибыл из-за границы.

За день медики выявили коронавирус у 3-х обследованных людей. «Эти все пациенты находились и находятся на стационарном лечении, одна пациентка лечится амбулаторно. Также мы сделали 110 исследований с помощью быстрых тестов на коронавирус. Быстрые тесты показали отрицательные результаты», – сообщил главврач.

Процедура – бесплатная, ее проводят за счет средств городского бюджета. На сегодня, по словам Александра Лазаренко, такое тестирование необходимо провести множеству людей.

Если же у человека появились симптомы ОРВИ, температура, кашель, медики призывают оставаться дома и немедленно сообщить о своем состоянии своему семейному врачу. Тем, кто не подписал декларацию с врачом, можно вызвать врача домой.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Мариупольское ТВ»