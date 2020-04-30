За редис оптовики предлагают по 75 копеек: Фермеры Донетчины поделились «карантинными» проблемами (Видео)

На Донетчине фермеры не могут продать овощи из-за закрытых рынков. Урожай девать некуда.

Овощей фермеры вырастили много. Поэтому они приходят в магазины, предлагая свой товар – овощи и зелень. В частности, в Мариуполе в одном из магазинов редис стоит 7 грн за кг. Продавцы в магазине говорят, что приходится отказывать тем, кто привозит овощи, так как такое количество нельзя продать.

В Виноградном (входит в состав Мариуполя), где каждая вторая семья выращивает овощи на продажу, редис уже перезревает. «Люди вырастили редис, некуда девать – в мусорники выбрасывают», – рассказывает местная жительница Любовь.

Фермерам приходится выносить товар на улицу, чтобы продать хоть несколько килограмм.

В начале сезона здесь были оптовики из Харькова, давали по 10 грн за кг. Но когда рынки закрыли, перекупщиков почти не стало, а те, что приезжают сейчас – предлагают, по словам местных жителей, очень мало – по 75 копеек.

Труда, объясняют люди, вложено много, а в итоге за него ничего не получить. Фермеры надеются, что рынки вот-вот откроют. А пока что многие просто выбрасывают овощи.

Одна из жительниц Виноградного Мария планирует отвезти часть урожая в детский приют. А тем, кто предлагает купить урожай за бесценок, предлагает поработать на грядках.

Некуда сбывать и петрушку, которую выращивают во многих хозяйствах. Раздают родственникам.

На подходе – капуста. Но фермеры боятся, что и ее не продадут.

В сельсовете отмечают, что сделать ничего не могут. На какие-то дотации или компенсации фермерам рассчитывать не стоит. Как объясняет и.о. головы Виноградненского сельского совета Тамара Круликовская, пока на законодательном уровне это не принято. «Единственное, мы проводим разъяснительную работу, чтобы наши люди участвовали в грантах», – говорит она.

Правительство уже решило возобновить работу продрынков. Поэтому у людей из сел появился шанс продать хотя бы часть выращенного.

Ранее сообщалось, что сегодня, 30 апреля, в Мариуполе возобновят работу 7 рынков, остальные будут проходить проверки на готовность.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»