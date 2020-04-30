Закрываются целые отделения: На Луганщине медиков отправляют в отпуск за свой счет (Видео)

В Луганской области медиков отправляют в бесплатные отпуска. Закрываются целые отделения.

В Луганской областной больнице в Северодонецке останавливается работа в целых отделениях. Не работают почти все врачи и медсестры. В хирургии, травматологии, урологии – пусто. Люди отправлены в бесплатные отпуска.

В Луганской областной детской клинической больнице в Лисичанске также попробовали попросить отдохнуть часть специалистов. По словам заведующего педиатрии Петра Ищенко, администрация начала озвучивать просьбы (без приказов) отправить часть сотрудников отделения в отпуск за свой счет.

Врачам и медсестрам сообщили также, что денег на плановые отпуска, которые имеются у некоторых сотрудников – нет.

В знак протеста медики написали заявления о выходе из профсоюза и сейчас работают. В свою защиту медики собирают подписи родителей маленьких пациентов.

По словам директора Луганской областной детской клинической больницы Светланы Ошеко, сейчас на 3-х специалистов – 2-е больных. И в таких условиях, считает она, отпуска – это единственный выход.

«Врачи сидят по кабинетам. Ни одного больного. 5% загруженности на 100-процентную оплату труда. Это нормально. Сейчас карантин. У нас нет больных, потому что мы обслуживаем только экстренных больных», – объясняет Ошеко.

В областном управлении охраны здоровья ссылаются на Национальную службу здоровья и реформу. Говорят, вынуждены экономить. «Все наши учреждения имеют право на оказание платных услуг. Пройдя соответствующие процедуры с органами местного самоуправления учреждения могут в случае нехватки денег зарабатывать на оказании медуслуг», – говорит директор Луганского областного департамента здравоохранения Валентин Шкорубский.

При этом почти все врачи, которых попросили отдохнуть без зарплаты, не хотят открыто говорить на эту тему.

Сколько медиков уже отправлены в отпуска за свой счет, в Луганской облгосадминистрации озвучить отказались. Только отмечают, что это – временно. С 27 апреля и по 8 мая медработники будут находиться в отпусках без сохранения зарплаты.

Вместе с тем, чиновники уверяют, что обслуживание пациентов не ухудшится.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»