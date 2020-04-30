В храмах Мариуполя прихожанам и священникам будут измерять температуру

В храмах Мариуполя прихожанам и священнослужителям начнут делать температурный скрининг.

В условиях карантина богослужения проводятся при участии не более 10 человек. Священнослужители и прихожане пользуются дезинфицирующими средствами, надевают маски и сохраняют дистанцию.

Теперь в мариупольских церквях и храмах будут проводить еще и температурный скрининг. Благотворительный фонд народного депутата Вадима Новинского передал Донецкой епархии Украинской православной церкви бесконтактные термометры.

По словам настоятеля собора Святого Архистратига Божьего Михаила протоиерея Алексия, в храмах заведут специальную тетрадь, куда будут вписываться посетители храма и данные их температуры.

Бесконтактные термометры позволяют за считанные секунды измерить температуру тела. Если она будет слишком высокой, человека сразу отправят домой на лечение.

«Для народного депутата Украины Вадима Новинского очень важно, чтобы люди, которые придут в православные храмы – прихожане, сами священнослужители или люди, которые здесь также работают, – чтобы они максимально находились в безопасности и ни в коем случае не подвергали риску других жителей», – сообщил помощник народного депутата Кирилл Папакица.

По его словам, переданные приборы – качественные, поэтому минимально будут искажать показатели температуры тела. Приборы особенно важны в период карантина, но и после него будут определенные ограничения, и термометры будут также нужны.

Температуру в храмах будут измерять всем желающим.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе можно сдать тест на коронавирус COVID-19 на дому.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Мариупольское ТВ»