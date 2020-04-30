Патруль безуспешно прождал около 40 минут: НВФ продолжают блокировать работу ОБСЕ на Донбассе

28 и 29 апреля члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) вновь запрещали доступ патрулям Специальной мониторинговой миссии (СММ) при попытках проезда/прохода в неподконтрольные правительству районы по официальным дорожным коридорам: 2 раза в Донецкой области и 1 раз в Луганской области. Кроме того, патрулям Миссии отказывали при попытках проезда/прохода в подконтрольные правительству районы: 1 раз в Донецкой области и 1 раз в Луганской области. Об этом сообщается в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 30 апреля.

Так, 28 апреля на блокпосту вблизи неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) патруль Миссии безуспешно прождал около 40 минут, чтобы члены НВФ убрали дорожное заграждение и разрешили наблюдателям проехать в неподконтрольные украинскому правительству районы.

28 и 29 апреля на блокпосте южнее моста у Станицы Луганской (Луганская обл.) члены НВФ в одном случае запретили патрулям Миссии проход в подконтрольные правительству районы, а в другом случае – в неподконтрольные правительству районы, сославшись на то, что блокпост закрыт в связи с COVID-19.

29 апреля на блокпосте вблизи неподконтрольной украинским властям Еленовки (Донецкая обл.) член НВФ отказал патрулю Миссии в проезде в подконтрольные украинскому правительству районы, заявив, что у СММ ОБСЕ нет разрешения на проезд. На том самом блокпосту члены НВФ отказали еще одному патрулю Миссии в проезде в неподконтрольные украинскому правительству районы, мотивировав это карантинными ограничениями в связи с COVID-19.

«СММ начала сталкиваться с регулярными недопусками при попытке пересечения в направлении неподконтрольных правительству районов на блокпостах вооруженных формирований в Донецкой области с 21 марта и в Луганской области с 23 марта. Такие ограничения свободы передвижения Миссии через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране», – отметили в СММ ОБСЕ.