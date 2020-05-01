Ночью тараканы бегают по волосам: В Луганске показали условия в больнице (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске в больницах – ужасные условия для пациентов. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«В Луганской областной больнице происходит конкретный пи...ц, в отделении гастроэнтерологии все кровати в занозах, а "постельный комплект", если это можно так назвать, это какие-то выгоревшие рваные тряпки и ковры, со следами мочи. В матрасах живут тараканы, да и вообще по всей палате… их там очень много… ночью они нагло бегают по волосам и голове», – рассказывает Дмитрий.

По его словам, в палате 4 дня не было уборщицы, туалет забит. «Медсестры говорят, что нет слесаря. И зовут уборщицу, чтоб она ковшиком вычерпала с унитаза воду, чтобы справить нужду», – делится луганчанин.

О проблемах с тараканами в больницах пишут и иные жители Луганска. «Вы не лежали во 2-й, тараканы пешком ходят по лежачим больным… Тараканы оборзели везде и всюду… Это и в детской такое происходит, тараканы на голову падали», – пишут люди.

«С этого отделения и прямиком в инфекцонное. Это реальность, к сожалению, испытал на себе пару лет назад. Кошмар, как руководство может закрывать на это глаза? Волосы дыбом встают, если честно... А что тут удивительного?! Я там лежала задолго до войны, там жуть была, сейчас вряд ли что-то могло измениться. Денег нет, да и желания наводить порядок тоже», – делятся возмущениями пользователи соцсетей.