В ООН призвали обезопасить заключенных в период эпидемии COVID-19

В связи с сообщениями о первых случаях заражения COVID-19 в пенитенциарных учреждениях, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер призывает правительство Украины принятие мер для защиты людей, содержащихся под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

«Я очень обеспокоена тем, что в пенитенциарных учреждениях в Черновцах и Кропивницком зафиксированы случаи заражения COVID-19. Существует насущная потребность усилить меры, принимаемые в местах содержания под стражей, поскольку COVID-19 может быстро распространяться в учреждениях, где люди находятся в тесном контакте друг с другом», – заявила Богнер.

«Я рада тому, что правительство Украины уже приняло соответствующие меры, например утверждение в середине марта плана реагирования на пандемию для предотвращения попадания и распространения COVID-19 в местах содержания под стражей. Однако меня беспокоит скорость реализации этого плана», – добавила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

«Я призываю Министерство юстиции и Министерство здравоохранения усилить реагирование на COVID-19 в пенитенциарной системе Украины, в частности путем совершенствования скрининга сотрудников и прибывающих задержанных лиц, а также соблюдения социального дистанцирования, предоставления дезинфицирующих средств и применения других мер для того, чтобы остановить распространение вируса. Я также призываю доноров помочь обеспечить пенитенциарные учреждения средствами защиты», – заявила Богнер.

Мероприятия по уменьшению численности лиц, лишенных свободы, является еще одним эффективным способом уменьшить возможное распространение вируса, подчеркнула Богнер.

«Что касается территории, которая не контролируется правительством, я призываю самопровозглашенные "республики" применять аналогичные меры в местах содержания под стражей, находящихся под их контролем, и быть прозрачными о ситуации с COVID-19 и мерах, принимаемых для смягчения последствий . Я также надеюсь, что Российская Федерация выполнит свои обязательства как оккупационное государство в Крыму по борьбе с распространением COVID-19, в том числе в местах содержания под стражей», – сказала Богнер.