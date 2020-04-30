На Донетчине 16 новых случаев COVID-19: Кириленко рассказал подробности

16 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 лабораторно подтверждены в Донецкой области в течение суток. Об этом поздно вечером 29 апреля на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

По его словам, COVID-19 подтвержден у 10 человек в Мариуполе, у 2 – в Мангуше, у 2 – в Краматорске, у 1 – в Бахмуте, у 1 – в Константиновке.

«Пациенты из Мариуполя и Мангуша – из круга контактных лиц с областной больницы интенсивного лечения (г. Мариуполь). Среди них – 1 медработник и 4-летний ребенок. Случаи, выявленные в Краматорске, Бахмуте и Константиновке, связаны с пребыванием за границей. 3-е людей прибыли из России (один краматорский, бахмутский и константиновский случаи), 1 человек (второй краматорский случай) – из Италии», – уточнил Кириленко.

По словам губернатора, с момента объявления карантина на Донетчине выявлены 68 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 1 завершился летальным исходом, 11 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение.