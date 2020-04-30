Флаги «ДНР» и баннеры: Как Донецк готовят к майским праздникам (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке готовятся к майским праздникам. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «ДНР», майские праздники пройдут в этом году «без традиционных торжеств» в связи с распространением коронавируса COVID-19. При этом коммунальщики создают в городе «праздничную атмосферу».

В центральной части города – на площади Ленина и прилегающих к ней улицах Артема и Постышева – установлены специальные тумбы с множеством полотнищ в цветах «республиканского» триколора. «По городу развешены и поздравительные баннеры – к Первомаю, Дню Победы и дню республики», – заявили в «республике».

Кроме того, коммунальщики занимаются традиционными весенними работами — высаживают цветы и деревья, поливают клумбы, окрашивают придорожные ограждения и скамейки, убирают улицы. Завершается наладка фонтанов, которые начнут работать 1 мая.

Напомним, в «ЛНР», несмотря на распространение коронавируса COVID-19 и введенный режим строгой самоизоляции, в канун майских праздников во всех городах и районах прошли субботники.

Как сообщалось, по данным Минздрава на 30 апреля, за все время пандемии в Украине заболели 10406 человек. Из них 717 детей, а также 2063 медицинских работника. 1238 человек выздоровели, зафиксирован 261 летальный случай.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области подтверждены 68 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, Луганской – 33 случая.

В «ЛНР» по состоянию на 28 апреля были выявлены 119 заболевших, 29 апреля в «республике» сообщили, что коронавирус подтвержден у троих сотрудников «скорой помощи» в Луганске. В «ДНР» по состоянию на сегодня, 30 апреля, количество выявленных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 достигло сотни, умерли 3 человека.