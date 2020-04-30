В Донецке горело здание бывшей поликлиники (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошел пожар. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, загорелось заброшенное здание бывшей поликлиники по ул. Петровского в Кировском районе. Пожар быстро перекинулся с пристройки на основное здание – огонь полыхал на верхнем этаже и на крыше.

В комментариях в местном паблике люди высказываются в том ключе, что в Донецке – много заброшенных зданий. И пожары в них – частое явление.

Возгорание тушили сотрудники «МЧС» на 2-х автомобилях. При этом пресс-служба «МЧС ДНР» на местных интернет-ресурсах на момент публикации материала о происшествии не сообщала.