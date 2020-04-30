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«Как памятник загубленной промышленности»: Из «ДНР» в РФ привезли пятитонную каменную глыбу (Фото)

30.04.20 09:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Каменную глыбу из «ДНР» установили в Саду камней памяти и славы в подмосковном Подольске в РФ. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как утверждают в «ДНР», камень был добыт в карьере вблизи Тореза (после переименования – Чистяково), его отправили в российский город 24 апреля.

В Саду камней пятитонный сланец расположили «рядом с камнями из Севастополя, Керчи и Луганска».

В соцсетях новость получила одобрение от некоторых жителей неподконтрольной украинским властям части Донетчины. При этом многие новость критикуют, отмечая, что «властям» следовало бы направить усилия в другое русло, а жителям Донецка от этого «ни холодно, ни жарко».

Наибольшее одобрение (судя по количеству лайков) получил комментарий дончанина Александра. «Как памятник загубленной промышленности Донбасса», – написал мужчина.

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