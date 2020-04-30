В Украине зафиксировано уже более 10 тыс. случаев COVID-19

За минувшие сутки, 29 апреля, в Украине зафиксированы 540 новых случаев заболевания COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 апреля, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 540 человек. Из них 45 детей и 87 медицинских работников. Был госпитализирован 121 человек. Было зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями. При этом хорошая новость – 135 человек выздоровели», – сообщил глава Минздрава.

Министр также проинформировал, что в целом в Украине COVID-19 заболели 10406 людей. Из них 717 детей, а также 2063 медработника. При этом всего выздоровели 1238 человек, зафиксирован 261 летальный случай.

«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве – 60, Черновицкой области – 82, Тернопольской области – 71 и Ровенской области – 49», – проинформировал Максим Степанов.

Отметим, что по данным, обнародованным на сайте Министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 сегодня, 30 апреля, в Донецкой области зафиксированы 68 случаев заболевания коронавирусом, в Луганской – 33 случая.