Сводка из зоны ООС за 29 апреля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 15 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ один украинский военный получил боевые травмы. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Верхнеторецкого – из станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Новомихайловки – из снайперского вооружения;

рядом с Водяным – из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем;

у Гнутово – из минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов;

у Старогнатовки, Тарамчука и Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

по окрестностям Марьинки – из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского и Орехово с применением минометов калибром 82 мм. Неподалеку Новозвановки зафиксирован огонь противника из минометов калибром 120 мм.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 122 единицы. Применялась гаубичная артиллерия калибром 122 мм, минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков шахты "Трудовская", Александровка, Старомихайловка и Еленовка; Докучаевск и прилегающий к нему поселок Ясное, а также село Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). Накануне огнем была повреждена кровля котельной в поселке Ясное. На данный момент поселок обесточен. Кроме того, огнем повреждены 3 дома в поселке Старомихайловка по ул. Жуковского».

В «ДНР» также заявляют, что «войска Киева сегодня утром обстреляли из минометов северную окраину Донецка и село Васильевка вблизи Ясиноватой».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.