В ВСУ зафиксировали два новых случая COVID-19

В Вооруженных силах Украины зафиксированы два новых случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в Командовани Медицинских сил ВСУ.

Военные медики констатировали, что по состоянию на 7:00 сегодняшнего дня в армии коронавирусом болеют 54 человека.

«На 07:00 30 апреля в Вооруженных Силах Украины болеет 54 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 20 человек и 2 летальных случая», – сообщили в Медицинских силах.

На изоляции, в том числе самоизоляции находятся 353 человека. У 47 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие 3 дня.

«За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Больные (Кировоградская и Харьковская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение», – проинформировали в Командовании Медицинских сил ВСУ.