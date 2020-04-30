176 коек и оборудование: В Мариуполе рассказали о потенциальной госпитальной базе

В Мариуполе в городскую больницу № 9, в рамках подготовки 2-го этапа разворота госпитальных баз для приема пациентов с COVID-19, поступила партия необходимого медицинского оборудования. В том числе – средства индивидуальной защиты, следящие мониторы и медикаменты. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

В распоряжении медиков – изоляционные халаты, биозащитные костюмы, маски, респираторы, защитные щитки, очки, перчатки и др. Также закуплено 213 литров антисептика. По словам главного врача горбольницы №9 Александра Железняка, средствами индивидуальной защиты потенциальная госпитальная база полноценно обеспечена на месяц.

«Мы готовимся принимать пациентов на втором этапе борьбы с пандемией. В случае развития данного сценария, учреждение будет полностью перепрофилировано под прием больных с коронавирусной инфекцией», – отметил главврач.

Сейчас в отделении оборудовано 176 коек, из них 16 реанимационных. Скоро в учреждение поступят 7 аппаратов ИВЛ и приступят к установке следящих экранов – они позволяют врачам полноценно наблюдать за состоянием пациента. На мониторе отображаются пульс больного, давление, температура тела и другие жизненно-важные показатели.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе можно сдать тест на коронавирус COVID-19 на дому.