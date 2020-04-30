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Почти на 3 миллиона: На Донетчине изъяли контрафактный алкоголь известных брендов (Фото)

30.04.20 10:38
Фото пресс-службы Донецкого погранотряда
Фото пресс-службы Донецкого погранотряда

В Донецкой области правоохранители обнаружили 27,5 тыс. контрафактных алкогольных изделий почти на 3 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

Склады контрафактных алкогольных изделий с поддельными марками акцизного сбора выявлены в Мариуполе, Краматорске и Славянске.

«Более 27 500 единиц ликероводочные изделий известных брендов в ассортименте, марки акцизного сбора на которых были с признаками подделки, собирались реализовать дельцы. Ориентировочная стоимость находки – более 2,7 млн грн», – отмечают пограничники.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех фигурантов и мест разлива. Кроме того, в ходе проведенных обысков изъята документация, которая даст возможность установить поставщиков и определить точную сумму ущерба нанесенного государству.

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