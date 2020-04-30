В «ДНР» сообщают о сотне заболевших коронавирусом

В «ДНР» количество выявленных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 достигло сотни. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-служба «министерства здравоохранения».

«В ДНР, согласно проведенным исследованиям 29 апреля, выявлены 4 случая заболевания COVID-19», – уверяют в «республике».

Уточняется, что коронавирус подтвержден у людей, контактировавших с заболевшими COVID-19 ранее, среди них 1 врач-хирург.

«Всего по состоянию на 10:00 30 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 100: на лечении – 86 пациентов, выписаны – 11 человек, летальных случаев – 3», – сообщают в «минздраве».

Как сообщалось, по данным Минздрава на 30 апреля, за все время пандемии в Украине заболели 10406 человек. Из них 717 детей, а также 2063 медицинских работника. 1238 человек выздоровели, зафиксирован 261 летальный случай. На подконтрольной украинским властям части Донецкой области подтверждены 68 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, на подконтрольной части Луганской области – 33 случая.

В «ЛНР» по состоянию на 28 апреля были выявлены 119 заболевших, 29 апреля в «республике» сообщили, что коронавирус подтвержден у троих сотрудников «скорой помощи» в Луганске.