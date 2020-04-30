Фигуранту дела об убийстве сына депутата Соболева сообщили о подозрении

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении лицу, которое может быть причастна к покушению на убийство депутата Киевского областного совета и убийства его 3-летнего сына в центре Киева в декабре 2019 года. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сейчас фигурант объявлен в международный розыск. Также по ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дает правовые основания компетентным органам задержать это лицо на территории другого государства. Досудебное расследование продолжается», – проинформировали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве также напомнили, что по инициативе заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова в январе Офисом генпрокурора было принято решение об изменении подследственности и группы прокуроров в этом уголовном производстве.

«Сейчас 6 лицам сообщено о подозрении. 4 человека находятся под стражей, 2 – в международном розыске», – отмечается в сообщении пресс-службе.

Напомним, 1 декабря в Киеве был обстрелян автомобиль, в салоне которого находилась семья экс-заммэра Донецка и бизнесмена, а ныне – депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате ЧП погиб его 3-летний ребенок. 2 декабря в полиции столицы сообщили, что подозреваемые задержаны. Правоохранители вышли на заказчика покушения. Также озвучены предварительные версии следствия, а задержанным уже вручили подозрения. В полиции также показали найденное орудие преступления. Погибший ребенок оказался крестником певицы Ирины Билык.