По собаке от каждой ротации: В прифронтовом Донбассе дичают брошенные животные

В прифронтовой зоне Донбасса с началом военных действий увеличилось число брошенных домашних животных, прежде всего, собак. И если в начале вооруженного конфликта их оставляли выезжавшие гражданские, то сейчас ситуация осложнилась тем, что собак оставляют военные. Животные собираются в стаи, дичают и нападают на людей. Об этом «Донецким новостям» рассказал координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Можно выделить две волны осложнения данной ситуации. Сначала в 2014-2015 годах животных бросали мирные жители, которые переселялись на более стабильную территорию. Собаки оставались сами и продолжали размножаться в прифронтовых локациях. Сейчас выезжающих меньше, в основном, люди возвращаются домой», – говорит волонтер.

Вторая проблема – блокпосты, на которых при военных как правило живут собаки. Бойцы прикармливают животных, но когда происходит ротация, военнослужащие очень редко забирают их с собой. «В 90% случаев собак оставляют», – отмечает Евгений Каплин.

«Один из кричащих случаев, с которым я столкнулся примерно полгода назад. Был блокпост на въезде в село Новолуганское (Бахмутский район, Донецкая обл.), на котором у военных жили два алабая. Огромные собаки, мальчик и девочка. Блокпост снялся, и ротация уехала вместе с алабаем-мальчиком. Собака-девочка была более старая, ее оставили. И она уже вместе со щенятами некоторое время продолжала жить на бывшем блокпосту, в остатках блиндажа, стояла вдоль дороги просила у людей еду. Но собака огромная, поэтому редко кто решался остановиться», – рассказал он.

Оставшиеся животные дичают, сбиваются в стаи и в поисках еды направляются в близлежащие села, доставляя массу проблем местным жителям. «Например, блокпост был между Бахмутом и Часов Яром. Блокпост убрали, там осталось около 10-ти собак. Они какое-то время жили на старом месте, стояли вдоль трассы, прося помощи. Потом они спустились в ближайшее село, и к нам пошли жалобы от местных жителей, что собаки начали есть курей, живность и вели себя довольно агрессивно», – привел пример волонтер.

Некоторых животных забирают в свои дворы местные жители или просто подкармливают. «Например, в Богдановке (юг Донецкой области) у бабушки на момент нашего к ней приезда жило 14 собак, оставшихся от военных. Как она говорит – по собаке от каждой ротации, что ребята военные менялись, а собачки оставались. Таких случаев довольно много», – говорит Евгений Каплин.

Он поясняет, что пока животные находятся рядом с людьми, они не агрессивные. Но когда собираются в стаи и дичают, то становятся опасными для человека. В этой связи обнажается еще одна проблема прифронтовых зон: из-за отсутствия транспортного сообщения людям из сел проблематично добраться до больниц, но и многие медучреждения не обеспечены необходимым количеством вакцин.

«В примере с районом Часов Яра, где в село пришла стая собак с бывшего блокпоста, были случаи нападения на людей. Несколько человек были покусаны. Люди вакцинировались от бешенства, потому что никто не понимал, какие могут быть последствия. При этом прифронтовые больницы очень плохо снабжены необходимыми препаратами. Так, в Марьинке в прошлом году был инцидент: лежал мусор, и там бегала крыса. И она укусила нескольких местных жителей. Люди обратились по поводу вакцинации, но вакцина была только для одного человека, и его смогли проколоть в ближайшей больнице. Остальным пришлось ехать в иные города», – говорит руководитель миссии «Пролиска».

Каплин отмечает, что популяцию собак в прифронтовой зоне долгие годы никто не контролировал. «Весной в селе, например, было 10 бездомных собак, а к осени их число в несколько раз увеличивалось. Большая проблема с их стерилизацией, чипированием, с контролем их размножения. Этого не делалось многие годы, но сейчас мы начали наблюдать, что в некоторых громадах регулируют численность собак. Например, в Счастье (Луганская обл.) в 2017 году организация "ЗооКонтроль" стерилизовала, вакцинировала от бешенства и чипировала животных. Я до сих пор в Счастье вижу таких собак. Стали появляться чипированные животные и в иных прифронтовых городах Донецкой и Луганской областей», – заключил волонтер.

Больше информации см. в статье «Донецких новостей» – Еще одна проблема: Прифронтовой Донбасс атакуют брошенные и дикие животные