ПЦР-обследования продолжаются: На Луганщине не выявили новых случаев COVID-19 (Карта)

На Луганщине за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«По состоянию на 30 апреля количество заболевших и инфицированных коронавирусом в Луганской области не увеличилось. Специалистами вирусологической лаборатории продолжается ПЦР-обследование лиц и медицинских работников, контактировавших с инфицированными COVID-19», – сообщили в центре.

В целом в Луганской области всего 33 подтвержденных случая коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, по данным Минздрава на 30 апреля, за все время пандемии в Украине заболели 10406 человек. Из них 717 детей, а также 2063 медицинских работника. 1238 человек выздоровели, зафиксирован 261 летальный случай.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области подтверждены 68 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

В «ЛНР» по состоянию на 28 апреля были выявлены 119 заболевших, 29 апреля в «республике» сообщили, что коронавирус подтвержден у троих сотрудников «скорой помощи» в Луганске. В «ДНР» на сегодня, 30 апреля, количество выявленных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 достигло сотни.