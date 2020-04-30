Дальнейшие ослабления карантина для бизнеса: Степанов прокомментировал ситуацию

Дальнейшие ослабления карантина для бизнеса будут после 11 мая. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 апреля, в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Открытие продовольственных рынков, которое мы сделали, в том числе и путем принятия нашего постановления – это был очень взвешенный шаг. Это было объединение, с одной стороны, максимальное соблюдение мероприятий, которые направлены на недопущение распространения коронавирусной болезни. Т.е. все санитарные, карантинные нормы, которые будут соблюдаться во время работы рынков. С другой стороны, мы понимаем что рынки, на которых продается около 70% сельскохозяйственной продукции, очень важны для экономики и очень важны для цен на эти продукты питания», – сказал Максим Степанов.

Глава Минздрава отметил, что правительство нашло способ открыть рынки, и в то же время быть уверенным, что не будет распространения COVID-19.

«Что касается открытия других магазинов, смягчения карантина, в том числе для малого бизнеса. Все это мы планируем делать уже с 11 мая. Оно будет касаться и магазинов, и парикмахерских, и других бытовых вещей, которыми мы привыкли пользоваться. Но я еще раз прошу соблюдать карантинные мероприятия, которые на сегодняшний день есть в нашей стране», – сказал министр.