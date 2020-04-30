Отказываются подниматься из шахты: В «ЛНР» опять бастуют горняки

В «ЛНР» на шахте «Никанор-Новая» (Перевальский район, г. Зоринск) проходит забастовка шахтеров. Об сегодня, 30 апреля, сообщают в соцсетях.

Отмечается, что акция протеста началась 29 апреля, и на данный момент продолжается – сотрудники записывают видеообращения к «главе ЛНР» Леониду Пасечнику, чтобы он вмешался в ситуацию. На шахту прибыли спасатели и представители «МВД ЛНР».

Вчера 38 рабочих шахты (24 рабочих из первой смены и 14 рабочих второй смены) отказались подниматься из забоя на поверхность.

Первое требование горняков – выплата долгов по заработной плате. «Общая задолженность – около 20 месяцев, прямая задолженность – более полугода, на данный момент выплатили за октябрь 20%, и дали по 2 000 руб. за март (833 грн по местному курсу валют, – ред.)», – сообщает «Луганский инсайд».

Также рабочие протестуют против закрытия шахты. «Дело в том, что 28 апреля в 11:00 на шахту пришла телефонограмма о закрытии шахты, хотя в тот же день шахтерам обещали, что шахту просто переведут в другое управление», – уточняет «Луганский инсайд».

До этого времени уже шел процесс, напоминающий подготовку предприятия к закрытию. Так, некоторых горнорабочих очистного забоя (ГРОЗ) и проходчиков забрали на шахту «Белореченская» (угольное объединение «Центруголь»), а бригаду проходчиков забрали на шахту «Мащинская» (шахтоуправление «Луганское» УО «Центруголь»).

До начала вооруженного конфликта в 2014 году на шахте «Никанор-Новая» работали 5 проходческих бригад, в каждой из них было 5 звеньев – 1 смена и еще 4 звена (2, 3 и 4 смены). Сейчас работает 1 смена и всего одна бригада. Остальных горняков забрали на другие шахты.

Как сообщалось ранее, 21 апреля в «ЛНР» подземная забастовка из-за невыплаты заработной платы прошла на шахте «Комсомольская» (г. Антрацит).

А 7 апреля в неподконтрольном Донецке горняки шахты им. А. Ф. Засядько также провели акцию протеста – отказались подниматься на поверхность до погашения задолженности по зарплате. 15 апреля в Донецке бастовали водители автобусов, отказавшись выезжать на маршруты.

Напомним, что в «ЛНР» разработали план закрытия шахт, которые в «республике» считают «нерентабельными». Речь идет о 5-ти шахтах. При этом закрытие шахт может негативно сказаться на экологии как подконтрольной территории Украины, так и России. В «ЛНР» на угольных предприятиях долги по заработной плате составляют 2,7 млрд руб. (1,1 млрд грн по местному курсу валют).