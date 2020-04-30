Украине пока удается избегать пика заболеваемости коронавирусом, – Степанов

Украине пока удается избежать пика заболеваемости COVID-19, и это получится делать и в дальнейшем, если все будут соблюдать карантин. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 апреля, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Если говорить о пике заболеваемости. Я уже неоднократно отмечал, что для нас очень важно избежать пика. Пока нам это удается сделать. В том числе через карантинные меры. Нам это удается потому, что мы видим разрыв этой цепочки передачи болезни, который стал возможен именно благодаря карантину. Если мы и дальше будем прислушиваться к советам наших специалистов, которые принимают участие в разработке этих карантинных мероприятий, уверен, мы сможем избежать пика заболеваемости COVID-19. Пика, при котором наша медицинская система будет не способна принимать большое количество больных и оказывать медицинскую помощь», – сказал Степанов.