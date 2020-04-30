Если сейчас не защитим язык – можем скоро не узнать культурный облик страны, – Яценюк

Если сейчас не защитим язык – можем скоро не узнать культурный облик страны. Такое мнение выразил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк в Facebook.

«Когда пандемия отступит, мы можем не узнать культурный облик страны, в которой окажемся. Это впечатление будет равно шоку, если сейчас не остановим ревизию гуманитарной политики с элементами реваншизма», – написал Яценюк.

Он напомнил, что всего несколько дней назад прошел год с момента принятия закона об украинском языке: «Не без гордости скажу, что закон в предыдущем парламенте был инициирован, разработан и проведен представителями нашей политической команды – "Народного фронта"».

Однако, подчеркнул он, власть сменилась, и через год, именно сегодня, 30 апреля, комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной политики рассматривает закон депутата от «Слуги народа» Бужанского об ограничении использования украинского языка в образовании: «Существует высокая вероятность принятия этих ограничений парламентом».

Кроме того, подчеркнул Арсений Яценюк, за год не сформирован офис языкового омбудсмена: «Почти день в день годовщины принятия закона Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова уходит с должности, сообщив, что полгода с момента назначения не получала зарплаты».

«Само назначение на должность неопытного кандидата выглядит как такое, что имело целью затянуть и саботировать процесс утверждения государственного языка. Отставка только вернула ситуацию к нулевой отметке, зафиксировав потерянное для имплементации требований закона время», – подчеркнул политик.

Арсений Яценюк также отметил, что «вызывает вопросы способность Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания реагировать на соблюдение языковых квот».

В то же время в Кабмине не назначен министр образования, а правительство работает без министра культуры.

«Все это свидетельствует о вакханалии, которая полностью проваливает гуманитарную политику в стране. Которая ведет, и это уже факт, к сокращению объемов использования украинского языка на телевидении, что видно невооруженным глазом», – написал политик.

«Любые ссылки на законодательные несогласованности в парламенте, где существует монобольшинство, – блеф и паралич», – подчеркнул Арсений Яценюк.