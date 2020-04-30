И тут вышли «папа» и «мама» кабанят: Жители прифронтового Донбасса страдают от диких животных

В связи с запретом охоты и отстрела в зоне проведения Операции объединенных сил численность популяций диких животных стала неконтролируемой. В поисках пищи звери идут в села, и уже есть случаи нападения на людей. Об этом «Донецким новостям» рассказал координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Сейчас в 20-километровой зоне от линии разграничения спокойно можно встретить и диких кабанов, и фазанов, волков, лисиц и др. «Самые безобидные – это фазаны, некоторых люди их уже просто ловят на своих огородах. Недавно видел маленьких оленят, когда заезжал в Гладосово (село на линии разграничения в районе неподконтрольной Горловки). В этом же районе в Зайцево и Бахмутке жители жаловались: дети идут из школы, а вокруг волки воют», – рассказывает волонтер.

Но самые опасные – это кабаны, которые встречаются по всей прифронтовой территории. «Мы заезжали в Бахмутку, так перед нашей машиной пробежал кабан килограмм 300. Мы вовремя остановились, потому что если бы его задели, то это могло иметь печальные последствия», – говорит Евгений Каплин.

Что могло бы случиться, он рассказал на примере своих коллег из иной гуманитарной миссии: «Одна из гуманитарных миссий ехала в районе города Счастье, ехали на двух машинах. Дорогу перебегали кабанята. Водитель не успел затормозить, и машина зацепила одного из малышей. И тут же из посадки вышли "папа" и "мама", и начали таранить машину. И ребята просто успели пересесть во второй автомобиль и уехать. А от первой машины практически ничего не осталось».

Кабаны доставляют проблемы и местным жителям. «В Новобахмутовке у нас были жалобы, что осенью кабаны съели урожай на огородах. Они настолько "обнаглели", что проложили целую тропу через село, проломив заборы. В селе Красногоровка (под Авдеевкой) мы занимались восстановлением освещения, ехали как-то в 9 часов вечера – прямо по населенному пункту бежал дикий кабан. Из-за этого люди в некоторых громадах вечером боятся выходить на улицу, потому что кабаны непредсказуемы», – продолжает руководитель «Пролиски».

Дикие животные идут в населенные пункты из-за нарушения экосистемы, вызванной продолжающимися на Донбассе боевыми действиями. «Плюс их стало намного больше. Если в первые годы конфликта это были единичные случаи условно на 10 кв. км, то сейчас в результате бесконтрольного размножения животных стало гораздо больше», – подчеркивает волонтер.

По его мнению, на период запрета охоты в зоне ООС ситуацию с популяцией диких животных могли бы контролировать военные. «Например, вопрос с кабанами можно решать только путем санитарного отстрела. Раз охота официально запрещена, то мы выходили с предложением, чтобы внутри Объединенных сил было создано специальное подразделение по санитарному отстрелу диких животных. Обычные гражданские с этой работой не справятся. Ведь есть и заминированные территории. И только военные могут понимать, когда и где можно производить отстрел, чтобы не вызвать ответный огонь противника. Но на данный момент у нас нет информации, что такие отстрелы производятся», – резюмировал Евгений Каплин.

Больше информации см. в статье «Донецких новостей» – Еще одна проблема: Прифронтовой Донбасс атакуют брошенные и дикие животные