При условии выполнения требований: С 1 мая на Луганщине откроют продовольственные рынки

С 1 мая на Луганщине откроют продовольственные рынки. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Как сообщается, сегодня, 30 апреля, состоялось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой рассматривался вопрос открытия рынков.

«Алгоритм открытия рынков разработан, однако с жесткими карантинными требованиями и усиленным контролем. Поэтому, с 1 мая на Луганщине откроют агропродовольственные рынки, у которых есть все разрешительные документы. При наличии нарушений эти объекты будут закрыты», – отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Он поручил Главному управлению Госпродпотребслужбы в Луганской области, Главному управлению Национальной полиции в Луганской области и руководителям органов местного самоуправления обеспечить контроль за выполнением требований постановления главного государственного санитарного врача Украины от 27 апреля, которым установлены требования по профилактическим мерам противодействия распространению коронавируса при торговле пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках.

Это, как сообщила начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области Рита Холоденко, наличие регистрации рынка, допуск работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинской маске и с прохождением температурного скрининга. Обязательным является оборудование на каждом входе на рынки диспенсеров с антисептиком и выполнение других требований.

Также поручено органам власти на местах принять соответствующие решения о возможности возобновления работы таких рынков, а их руководителям – принять меры по приведению торговых мест в соответствие с требованиями вышеназванного постановления.

Внеплановые мероприятия государственного надзора для определения возможности работы агропродовольственных рынков во время действия карантина будут проводиться постоянно.

Напомним, Сергей Гайдай обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой смягчить режим карантина в области, так как Луганщина находится на последнем месте в стране по распространению коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Луганской области смогут возобновить работу не больше 13 рынков, остальные не соответствуют обязательным требованиям.