Больницы переполнены: На неподконтрольном Донбассе больше 400 заболевших COVID-19

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей местные «власти» скрывают реальную ситуацию с коронавирусом, сейчас там уже больше 400 заболевших. Об этом рассказал командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко в интервью «Укринформу».

Он отметил, что количество больных коронавирусом в России уже превысило число инфицированных в Китае, поэтому во время ротации незаконных вооруженных формирований наблюдается и существенное увеличение заболеваемости в «Л-ДНР».

В то же время местные «администрации» прогнозируемо пытается скрыть реальное состояние эпидемической ситуации. Подавляющее большинство случаев заболеваний, имеющих сходные с коронавирусом симптомы, квалифицируется как пневмония или острая респираторно-вирусная инфекция.

«В настоящее время на временно оккупированных территориях нами зафиксировано более 400 случаев инфицирования COVID-19, хотя по "официальным данным" оккупационных администраций учтено лишь около полутора сотен таких случаев», – рассказал Кравченко.

По его словам, непосредственно в сфере здравоохранения ситуация в «Л-ДНР» характеризуется тем, что в больницах инфекционные отделения переполнены больными гриппом и пневмонией, фактически отсутствуют запасы медицинских масок, перчаток и противовирусных препаратов, не хватает профильных медицинских работников и необходимого оборудования. При этом действующий медперсонал обязали под расписку не разглашать сведения по эпидемиологической ситуации.

«При этом российское командование реализует неотложные меры по защите именно военнослужащих ВС РФ – все медикаменты и соответствующие средства направляются в первую очередь на потребности российских военных», – отметил Кравченко.

Командующий ООС добавил, что на этом фоне наблюдается существенное увеличение количества местных жителей, которые выражают недовольство политикой «глав республик» по противодействию распространению коронавирусной инфекции и не доверяют данным так называемых «госорганов» о ситуации с пандемией.