Пожилое население страдает: Глава МИД Германии призвал открыть КПВВ на Донбассе

Для улучшения гуманитарной ситуации на фоне пандемии коронавируса на Донбассе нужно возобновить работу контрольных пунктов въезда/выезда. Об этом сегодня, 30 апреля, заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, передает «Deutsche Welle».

«Пожилое население особенно сильно страдает от закрытия линии разграничения. В этой связи мы будем обсуждать открытие контактной линии и вопрос о возобновлении работы КПП. Это стало бы прогрессом, который принесет людям в восточной Украине подлинное облегчение», – сказал Маас за несколько часов до видеоконференции глав МИД стран «нормандской четверки».

Он также призвал Россию и Украину «ясно выразить приверженность минским соглашениям от 2015 года об урегулировании конфликта на Донбассе».

Министр высказался за снятие ограничений на работу наблюдателей ОБСЕ в этом регионе, поскольку, по его словам, без их объективной оценки ситуации невозможно обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.