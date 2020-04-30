ДТЭК Донецкие электросети упростил передачу показаний счетчиков

ДТЭК Донецкие электросети ввел новую услугу для удобства клиентов – передачу показаний на сайте энергокомпании без дополнительной регистрации. Это простой и быстрый способ, который сэкономит время клиентов, сообщает пресс-служба компании.
«ДТЭК Донецкие электросети, заботясь о клиентах и сотрудниках, создает удобные и безопасные условия нашего взаимодействия. Мы расширили перечень дистанционных услуг. Передать показания счетчика теперь можно не только по телефонам колл-центра, через личный кабинет и страницу компании в Facebook, но и просто через сайт компании. Это удобно, экономит время и не требует личного контакта между клиентом и работником компании», – отметила руководитель департамента по обслуживанию клиентов ДТЭК Донецкие электросети Елена Сенько.
Для передачи показаний потребленной электроэнергии необходимо:
- зайти на сайт компании ДТЭК Донецкие электросети;
- перейти на вкладку «Передать показания счетчика»;
- из предлагаемого меню выбрать свой район электрических сетей;
- ввести номер лицевого счета;
- выбрать зонность прибора учета;
- ввести показания.
«Передавать показания приборов учета потребленной электроэнергии необходимо ежемесячно в период: два последних рабочих дня текущего месяца – третий рабочий день следующего месяца», – отметили в компании.
В пресс-службе также сообщили, что на период карантина Центры обслуживания клиентов переведены на дистанционное обслуживание с 17 марта. Воспользоваться дистанционными сервисами можно:
- на сайте компании – http://dtek-dem.com.ua/;
- позвонив в колл-центр по телефонам +38 (096) 450 0 473; +38 (099) 450 0 473; (0629) 450 473;
- направив обращение по электронной почте dtek_coordinators@beconnected.today;
- обратившись на страницу ДТЭК Донецкие электросети в Facebook.