RU
Все новости

ДТЭК Донецкие электросети упростил передачу показаний счетчиков

30.04.20 13:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

ДТЭК Донецкие электросети ввел новую услугу для удобства клиентов – передачу показаний на сайте энергокомпании без дополнительной регистрации. Это простой и быстрый способ, который сэкономит время клиентов, сообщает пресс-служба компании.

«ДТЭК Донецкие электросети, заботясь о клиентах и сотрудниках, создает удобные и безопасные условия нашего взаимодействия. Мы расширили перечень дистанционных услуг. Передать показания счетчика теперь можно не только по телефонам колл-центра, через личный кабинет и страницу компании в Facebook, но и просто через сайт компании. Это удобно, экономит время и не требует личного контакта между клиентом и работником компании», – отметила руководитель департамента по обслуживанию клиентов ДТЭК Донецкие электросети Елена Сенько.

Для передачи показаний потребленной электроэнергии необходимо:

«Передавать показания приборов учета потребленной электроэнергии необходимо ежемесячно в период: два последних рабочих дня текущего месяца – третий рабочий день следующего месяца», – отметили в компании.

В пресс-службе также сообщили, что на период карантина Центры обслуживания клиентов переведены на дистанционное обслуживание с 17 марта. Воспользоваться дистанционными сервисами можно:

  • на сайте компании – http://dtek-dem.com.ua/;
  • позвонив в колл-центр по телефонам +38 (096) 450 0 473; +38 (099) 450 0 473; (0629) 450 473;
  • направив обращение по электронной почте dtek_coordinators@beconnected.today;
  • обратившись на страницу ДТЭК Донецкие электросети в Facebook.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк