ДТЭК Донецкие электросети упростил передачу показаний счетчиков

ДТЭК Донецкие электросети ввел новую услугу для удобства клиентов – передачу показаний на сайте энергокомпании без дополнительной регистрации. Это простой и быстрый способ, который сэкономит время клиентов, сообщает пресс-служба компании.

«ДТЭК Донецкие электросети, заботясь о клиентах и сотрудниках, создает удобные и безопасные условия нашего взаимодействия. Мы расширили перечень дистанционных услуг. Передать показания счетчика теперь можно не только по телефонам колл-центра, через личный кабинет и страницу компании в Facebook, но и просто через сайт компании. Это удобно, экономит время и не требует личного контакта между клиентом и работником компании», – отметила руководитель департамента по обслуживанию клиентов ДТЭК Донецкие электросети Елена Сенько.

Для передачи показаний потребленной электроэнергии необходимо:

зайти на сайт компании ДТЭК Донецкие электросети;

перейти на вкладку «Передать показания счетчика»;

из предлагаемого меню выбрать свой район электрических сетей;

ввести номер лицевого счета;

выбрать зонность прибора учета;

ввести показания.

«Передавать показания приборов учета потребленной электроэнергии необходимо ежемесячно в период: два последних рабочих дня текущего месяца – третий рабочий день следующего месяца», – отметили в компании.

В пресс-службе также сообщили, что на период карантина Центры обслуживания клиентов переведены на дистанционное обслуживание с 17 марта. Воспользоваться дистанционными сервисами можно: