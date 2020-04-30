В масках и без: В «ЛНР» провели массовые субботники (Фото)

В «ЛНР», несмотря на распространение коронавируса COVID-19 и введенный режим строгой самоизоляции, в канун майских праздников во всех городах и районах прошли субботники. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Накануне майских праздников по всей территории республики традиционно прошли субботники. Жители городов и районов навели порядок в парках, скверах, на улицах и во дворах после зимних месяцев. Активное участие в этих мероприятиях приняли профсоюзные активисты», – говорится в сообщении.

В частности, в Красном Луче (после переименования – Хрустальный) «сотрудники краснолучского Центра культуры привели в порядок памятный знак "Защитникам Донбасса" и прилегающую к нему территорию; клуб шахты "Миусинская" занимался уборкой территории возле памятника Ленину, а сотрудники библиотек навели порядок в парковой зоне в районе городского Дворца культуры им. Ленина».

Вышли на субботник и сотрудники «Луганского республиканского дворца культуры», убрав обширную территорию вокруг ДК.

«Администрация и профсоюзная организация ООО "Луганский завод трубопроводной арматуры "Маршал" привели в порядок братскую могилу советских воинов и мирных жителей, находящуюся на ул. Южной Луганска. Заводчане покрасили табличку и убрали прилегающую к мемориалу территорию», – сообщают в «ЛНР».

Там добавляют, что жители Краснодона (после переименования – Сорокино) в ходе субботника провели работы по благоустройству городского парка.

На опубликованных фото многие участники субботника – без масок. О соблюдении дистанции речь также не идет.

Как сообщалось, по данным Минздрава на 30 апреля, за все время пандемии в Украине заболели 10406 человек. Из них 717 детей, а также 2063 медицинских работника. 1238 человек выздоровели, зафиксирован 261 летальный случай.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области подтверждены 68 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, Луганской – 33 случая.

В «ЛНР» по состоянию на 28 апреля были выявлены 119 заболевших, 29 апреля в «республике» сообщили, что коронавирус подтвержден у троих сотрудников «скорой помощи» в Луганске. В «ДНР» по состоянию на сегодня, 30 апреля, количество выявленных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 достигло сотни.