На расчистку русел рек Донетчины направят больше 100 миллионов гривен

В Донецкой области проведут расчистку русла реки Северский Донец и малых рек. На данные цели предусмотрено больше 100 млн грн. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает Правительственный портал со ссылкой на Государственное водное агентство Украины.

Как отмечается, в области реализуется Региональная целевая программа по осуществлению расчистки и регулирования русел рек на 2018-2022 годы. Недавно состоялось онлайн-заседание коллегии Донецкой облгосадминистрации, где обсуждалась новая редакция данной программы.

«Важно, что на 2020-2022 годы по этой программе предусмотрено выполнение мероприятий на общую сумму 451,6 млн грн, в том числе 105,5 млн.грн. – по направлению "Восстановление и поддержание благоприятного гидрологического режима и санитарного состояния рек"», – говорится в сообщении.

В том числе будут выполняться мероприятия для улучшения гидрологического режима и улучшения экологического состояния реки Северский Донец в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Также будет проведена расчистка русел рек в бассейнах рек Казенный Торец и Бахмутка ориентировочной протяженностью около 115 км из 180,5 км.

«Таким образом, более 100 млн. грн. будут направлены на расчистку русел рек в Донецкой области и поддержания их водности. И это актуально в то время, когда климатические изменения уже продлили маловодный период года и усилили угрозы засухи и исчезновения малых рек», – подчеркивают Госводагентстве.