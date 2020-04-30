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В районе ООС есть 45 аппаратов ИВЛ и 2,5 тыс. быстрых тестов, – генерал Кравченко

30.04.20 14:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В рамках подготовки к противодействию коронавирусу в районе операции Объединенных сил (ООС) создан запас из 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, около 30 тыс. медицинских масок, 90 тыс. хлопковых повязок многоразового использования и 2,5 тыс. быстрых тестов на COVID-19. Об этом сообщил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко в интервью «Укринформ».

«Сегодня у нас накоплен запас из 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, около 30 тыс. медицинских масок и 90 тыс. хлопчатобумажных повязок многоразового использования, 2,5 тыс. быстрых тестов на COVID-19, а также необходимые объемы медицинской одежды, лекарственных средств и другого медицинского имущества для борьбы с эпидемией COVID-19. Одновременно ведется активная разъяснительная работа среди населения и военнослужащих о профилактических санитарно-эпидемиологических мероприятиях по предупреждению инфицирования COVID-19», – сообщил Кравченко.

Кроме того, по его словам, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения введен ряд противоэпидемических режимно-ограничительных мероприятий. В частности, с 28 марта в районе ООС приостановлена работа контрольных пунктов въезда-выезда с неподконтрольных территорий, а также ограничен проезд транспорта через блокпосты, расположенные на границе с Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областями. Также ограничено передвижение военнослужащих за пределами расположения своих частей, проведение коллективных мероприятий, кроме боевой подготовки, въезд и выезд транспортных средств.

Кравченко добавил, что в военных частях и подразделениях из состава Объединенных сил организована санитарная обработка автомобильного транспорта на контрольно-пропускных пунктах, ведется мониторинг состояния здоровья личного состава, проводится активное выявление больных и людей с подозрением на COVID-19 для их своевременной изоляции в лечебных учреждениях. Во всех военных мобильных госпиталях и воинских частях развернуты изоляторы, проводятся регулярные тренировки медицинского персонала по работе в условиях строгого противоэпидемического режима, налажено действенное взаимодействие с военно-гражданскими администрациями Луганской и Донецкой областей по совместному использованию инфекционных отделений гражданских больниц.

По информации командующего, по состоянию на сегодня случаев заболевания именно коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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