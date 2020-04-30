На Донетчине из 68 заболевших коронавирусом – 30 медиков

По состоянию на 30 апреля, в Донецкой области лабораторно подтверждены 68 случаев COVID-19, из них 30 медицинских работников. Об этом сегодня, 30 апреля, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что за минувшие сутки в Донецкой области по результатам ПЦР-исследований подтверждены еще 16 случаев коронавирусной инфекции: 10 – в Мариуполе, 1 – в Мангушском районе, 1 – в Константиновке, 2 – в Краматорске, 1 – в Бахмутском районе.

«И еще 1 случай – это житель Покровского района, который находился в больнице Мариуполя, и там был у него контакт с больным COVID-19», – уточнил Педенко.

По его словам, состояние тех, у кого подтвержден диагноз COVID-19, удовлетворительное, большинство из них находятся на амбулаторном лечении.

В целом в области лабораторно подтверждены 68 случаев, 12 человек выздоровели (из них 1 – за последние сутки), и был зарегистрирован 1 летальный случай.

В числе заболевших COVID-19 – 30 медицинских работников. «Двое из них уже выздоровели, остальные получают лечение амбулаторно», – добавил Педенко.

Как сообщалось, по данным Минздрава на 30 апреля, за все время пандемии в Украине заболели 10406 человек. Из них 717 детей, а также 2063 медицинских работника. 1238 человек выздоровели, зафиксирован 261 летальный случай. На подконтрольной украинским властям части Луганской области подтверждены 33 случая.

В «ДНР», по данным на 30 апреля, количество выявленных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 достигло 100. Из них на лечении – 86 пациентов, выписаны – 11 человек, летальных случаев – 3. В «ЛНР», по состоянию на 28 апреля, были выявлены 119 заболевших, 29 апреля в «республике» сообщили, что коронавирус подтвержден у троих сотрудников «скорой помощи» в Луганске.