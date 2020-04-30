На Луганщине будут дважды тестировать на COVID-19 тех, кто находится на самоизоляции

На Луганщине дважды будут обследовать на COVID-19 тех, кто находится на самоизоляции. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что в области прошло заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Жданов сообщил, что за минувшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 в области не зафиксировано.

За весь период диагноз подтвержден у 33 человек. 4 человека вылечились, 29 – болеют. В настоящее время госпитализированы 11 человек, на амбулаторном лечении находятся 18.

Определены 284 контактных лица, включая медицинских работников.

«Обследованы 252 из них и сегодня будут проводить анализы тех, кто остался, а именно медиков из Новопскова», – отметили в пресс-службе.

Владимир Жданов сообщил, что на самоизоляции находятся 172 человека и еще 68 пользуются мобильным приложением «Дія вдома». В обсервации находятся 17 человек.

Кроме того, за вчерашние сутки в области зафиксировано 8 случаев заболевания пневмонией. 60 человек с этим диагнозом лечатся в стационаре, 6 – амбулаторно. Все обследуются на наличие коронавируса.

В области выполнено 1158 быстрых тестов, проведено 508 исследований методом ПЦР (обследовано 449 человек).

«На сегодня организовано экспресс-тестирование всех больных пневмонией, острым бронхитом, ОРВИ, каждые 5 суток – всех медицинских работников, имевших контакт с больными. При положительном результате делается ПЦР-исследование. Также решено дважды обследовать тех, кто находится на самоизоляции. Тесты будут делать на 7-й и 14-й день», – проинформировали в пресс-службе.